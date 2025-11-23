Столичные проекты "Сады и огороды" и "Лесные библиотеки" заработали в зимнем формате

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В московских парках возобновились мероприятия проектов "Сады и огороды" и "Лесные библиотеки". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Для обогрева теплиц и павильонов в зимний сезон теперь используют тепловые насосы и пушки. При этом сами пространства украсили гирляндами из хвои, шарами и декоративными композициями.

Теплицы проекта "Сады и огороды" открыты в парках 50-летия Октября, "Ходынское поле", Таганском, Измайловском и музее-заповеднике "Царицыно". Здесь гости могут создать рождественские венки, елочные игрушки, зимние букеты, поучаствовать в мастер-классах и пофотографироваться с кроликами, зайцами и альпаками. В рамках образовательной программы для юных садоводов проводят уроки по основам ухода за растениями и посеву рассады для весенне-летнего сезона.

Первые мастер-классы состоятся 23 ноября. Участников научат создавать калейдоскопы, салфетки с растительными узорами, бумажные венки и фигурки животных из соломы. Вход на занятия бесплатный.

В свою очередь, павильоны проекта "Лесные библиотеки" можно найти в парках "Ходынское поле" и 50-летия Октября, а также усадьбе Воронцово. Здесь гостей ждут уютные вечера с акустическими концертами, показы новогодних фильмов и мультфильмов, вечера настольных игр и семейные мастер-классы. На последних можно будет изготовить открытки, свечи, брелоки, снежинки, фигурки, расписать елочные игрушки, украсить кружки или собрать снежный шар.

Например, на занятии 23-го числа участники создадут стильные шоперы, напишут картины акварельными и акриловыми красками, а также смогут послушать стихи классиков. Вход также бесплатный.

Кроме того, с возобновлением проекта в пространствах "Лесных библиотек" появился QR-код библиотеки электронных книг "Яндекс книги", ведущий на тематическую полку "Шелест листьев и страниц: 10 книг, которые передают атмосферу парков Москвы". В эту коллекцию вошли сочинения русских классиков, книги о столице и путеводители по городским маршрутам в электронном и аудиоформатах. Коллекция поможет планировать прогулки по московским паркам.

Ранее стало известно, что в Петровском путевом дворце 25 и 26 ноября стартуют новые экскурсионные программы по историческим залам. Посетители узнают об архитектурных особенностях дворца, посетят парадные залы и гостиные на втором этаже, восстановленные в ходе реставрации 1997–2011 годов. Основная часть экскурсии пройдет в помещениях.