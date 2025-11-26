Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 11:48

Спорт

В столице пройдет зимний турнир по шахматам "Московский спорт"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В столице с 5 по 7 декабря пройдет зимний шахматный турнир "Московский спорт", сообщает Федерация шахмат Москвы.

Мероприятия организуют на площадке волейбольной арены "Динамо". Турнир, в котором примут участие 400 ребят, пройдет при поддержке столичного департамента спорта.

В рамках программы состоятся три отдельных соревнования. Для участников младше 15 лет турнир пройдет по круговой системе, где в каждой группе сыграют 8 участников. Также отдельное состязание подготовят для юных спортсменов младше 13 лет. Соревнования организуют по швейцарской системе в семь туров. По такому же принципу пройдет турнир для юных участников младше 9 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве с 2 по 28 декабря организуют фестиваль скалолазания "Московский спорт". Бесплатные мероприятия пройдут в скалодроме "Бигвол" по адресу Ленинградский проспект, дом 36. В рамках фестиваля москвичи смогут свободно посетить площадку, принять участие в мастер-классах, а также попробовать свои силы в состязаниях среди любителей и профессиональных спортсменов.

Российская женская сборная вернулась в Москву с чемпионата мира по шахматам

Читайте также


спортгород

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика