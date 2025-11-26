В столице пройдет зимний турнир по шахматам "Московский спорт"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В столице с 5 по 7 декабря пройдет зимний шахматный турнир "Московский спорт", сообщает Федерация шахмат Москвы.

Мероприятия организуют на площадке волейбольной арены "Динамо". Турнир, в котором примут участие 400 ребят, пройдет при поддержке столичного департамента спорта.

В рамках программы состоятся три отдельных соревнования. Для участников младше 15 лет турнир пройдет по круговой системе, где в каждой группе сыграют 8 участников. Также отдельное состязание подготовят для юных спортсменов младше 13 лет. Соревнования организуют по швейцарской системе в семь туров. По такому же принципу пройдет турнир для юных участников младше 9 лет.

