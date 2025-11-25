Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице до вечера 26 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мокрый снег, способствующий появлению гололедицы, обрушится на Москву вечером во вторник, 25 ноября. Об этом предупредила пресс-служба столичного подразделения МЧС.

Осадки ожидаются с 21:00 и до 21:00 среды, 26 ноября, уточнили в ведомстве. Причем в некоторых местах снег будет налипать на провода и деревья.

В связи с непогодой МЧС настоятельно рекомендует водителям оставлять автомобили только на безопасных стоянках и быть внимательными за рулем. Пешеходов, в свою очередь, призывают, находясь на улице, избегать близости к рекламным щитам и неустойчивым конструкциям, а также не оставлять детей без присмотра.

При необходимости горожане могут позвонить по телефонам экстренных служб 101 или 112, а также по номеру доверия ГУ МЧС по Москве 8 (495) 637-31-01.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких!" – заключили в ведомстве.

В настоящее время на территории столичного региона продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 21:00 26 ноября.

Несмотря на опасные метеорологические условия, четверг, 27-го числа, станет одним из самых теплых дней в Москве на этой неделе. В частности, ночью температура составит 4 градуса, а днем поднимется до 7. Однако местами, возможно, пройдут дожди.

