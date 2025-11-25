Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 15:13

Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице до вечера 26 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мокрый снег, способствующий появлению гололедицы, обрушится на Москву вечером во вторник, 25 ноября. Об этом предупредила пресс-служба столичного подразделения МЧС.

Осадки ожидаются с 21:00 и до 21:00 среды, 26 ноября, уточнили в ведомстве. Причем в некоторых местах снег будет налипать на провода и деревья.

В связи с непогодой МЧС настоятельно рекомендует водителям оставлять автомобили только на безопасных стоянках и быть внимательными за рулем. Пешеходов, в свою очередь, призывают, находясь на улице, избегать близости к рекламным щитам и неустойчивым конструкциям, а также не оставлять детей без присмотра.

При необходимости горожане могут позвонить по телефонам экстренных служб 101 или 112, а также по номеру доверия ГУ МЧС по Москве 8 (495) 637-31-01.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких!" – заключили в ведомстве.

В настоящее время на территории столичного региона продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 21:00 26 ноября.

Несмотря на опасные метеорологические условия, четверг, 27-го числа, станет одним из самых теплых дней в Москве на этой неделе. В частности, ночью температура составит 4 градуса, а днем поднимется до 7. Однако местами, возможно, пройдут дожди.

Мокрый снег и слабая оттепель ожидаются в Москве с приходом теплого фронта

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика