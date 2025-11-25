Проект о борьбе с "бабушкиными схемами" при продаже квартир внесли в Госдуму

Законопроект о борьбе с "бабушкиными схемами" при продаже квартир внесли в Госдуму. Авторы предлагают замораживать деньги покупателя на 7 дней до перехода права собственности. За это время продавец может еще раз проанализировать ситуацию и понять, не действует ли он под давлением.

Проводить такие сделки можно будет только через защищенный счет и аккредитив. На данный момент, если человек заявляет, что продал квадратные метры под влиянием мошенников, суд чаще встает на его сторону. Покупатель остается без жилья и без денег.

Однако за последние недели российские суды приняли уже два решения не в пользу пенсионеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.