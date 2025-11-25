Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 08:00

Город

"Мой район. Место встречи": Мещанский район с Игорем Скляром

"Мой район. Место встречи": Мещанский район с Игорем Скляром

"Моя Москва": Екатерина Вуличенко. Часть 2

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 ноября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 25 ноября

Грузовик загорелся на 69-м километре внешней стороны МКАД

Первый столичный трамвайный диаметр можно использовать как экскурсионный маршрут

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 84% 25 ноября

Торжественное открытие катка на ВДНХ состоится 28 ноября

Столичные компании могут получить меры поддержки для развития бизнеса

"Утро": скорость ветра в столице составит 9–11 м/с 25 ноября

Народный артист России Игopь Cкляp живет в пригороде Санкт-Петербурга, но местом, которое определило его судьбу, называет Мещанский район Москвы. Именно там на станции метро "Рижская" на юного школьника из Курска обратил внимание ассистент режиссера Киностудии имени Горького.

В этом выпуске артист расскажет, что еще связывает его с Москвой и Мещанским районом, и почему он стал внимательнее относиться к своему сердцу.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Читайте также
Программа: Мой район. Место встречи
городвидео

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика