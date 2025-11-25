"Мой район. Место встречи": Мещанский район с Игорем Скляром

Народный артист России Игopь Cкляp живет в пригороде Санкт-Петербурга, но местом, которое определило его судьбу, называет Мещанский район Москвы. Именно там на станции метро "Рижская" на юного школьника из Курска обратил внимание ассистент режиссера Киностудии имени Горького.

В этом выпуске артист расскажет, что еще связывает его с Москвой и Мещанским районом, и почему он стал внимательнее относиться к своему сердцу.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".