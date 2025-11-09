Форма поиска по сайту

09 ноября, 07:15

Происшествия

Автомобиль сгорел на эстакаде в подмосковных Химках

В подмосковных Химках на эстакаде сгорел автомобиль после того, как водитель на высокой скорости не справился с управлением и врезался в столб. Машина перевернулась и загорелась. Водителя и пассажира успешно эвакуировали, им оказали первую помощь, жизни ничто не угрожает.

В Новосибирской области ночью произошло смертельное ДТП, унесшее жизни шести человек, включая двоих детей. По предварительной информации, легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Следователи рассматривают версию о влиянии сложных погодных условий на аварию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

