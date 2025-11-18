"Новости дня": два новых электробусных маршрута заработали в Москве

Два новых электробусных маршрута заработали в Москве. Экологичный транспорт теперь курсирует в 9 районах города.

Комфортнее проезд стал на маршруте № 470 от станции метро "Университет" до остановки "Парк "Фили" на западе столицы, а также на юго-западе на маршруте № 661 от станции "Университет" до остановки "Улица Новаторов". В будни на эти направления выходят 13 машин.

Подробнее – в программе "Новости дня".