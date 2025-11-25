Профессионалы назвали греко-римскую борьбу эффективной ментальной тренировкой

Греко-римская борьба с богатейшей олимпийской историей продолжает развиваться в Москве. Как отмечают профессионалы, этот вид спорта требует не только физической силы, координации и скорости, но и развивает ментальные качества, включая умение мгновенно принимать решения.

В центре спорта и образования "Самбо-70" прошли соревнования по греко-римской борьбе. По словам директора отделения "Севастопольский" Александра Вернера, популярность этого единоборства среди молодежи неуклонно растет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.