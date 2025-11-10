Футболист Акинфеев пожаловался на проводы из сборной РФ 16-секундным видеороликом

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев в своей автобиографии высказал недовольство по поводу того, что его уход из сборной России сопровождался 16-секундным видеороликом, который был продемонстрирован на табло. Об этом сообщает Sport24.

"Получается, 15 лет моей профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?" – задался вопросом футболист.

Акинфеев отметил, что его уход из сборной России в октябре 2018 года мог вызвать разочарование как у болельщиков, так и у руководства национальной команды. Однако, по словам вратаря, чужие эмоции тогда его не сильно волновали.

39-летний Акинфеев сыграл за сборную России 111 матчей. Он находится на второй позиции в рейтинге по числу игр за национальную команду. Футболист также является рекордсменом по количеству сухих встреч – 48.

Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года. Вратарь является шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубков и Суперкубков России, а также обладателем Кубка УЕФА.

Ранее Акинфеев повторил личный антирекорд в чемпионате РФ. В 8-й игре подряд он не смог отбить мяч, в результате чего в матче 9-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" забил ЦСКА гол. Сама встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу московской команды.