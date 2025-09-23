Вратарь Игорь Акинфеев повторил личный антирекорд в чемпионате России

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Российский вратарь Игорь Акинфеев, выступающий с начала спортивной карьеры за московский футбольный клуб ЦСКА, повторил личный антирекорд в чемпионате России. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал футбольного аналитика Сергея Бабыничева.

Акинфеев в 8-й игре подряд не смог отбить мяч, в результате чего в матче 9-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" забил ЦСКА гол.

Сама встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу московской команды.

Ранее российский футболист Алексей Миранчук забил шестой гол в сезоне за "Атланту Юнайтед" в матче с мексиканским "Атласом". Встреча прошла на домашнем поле американского клуба в рамках третьего тура Кубка лиг. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу "Атланты".

В июне Миранчук был признан лучшим игроком месяца "Атланты". В этот клуб спортсмен перешел из итальянской "Аталанты" в июле 2024 года.

