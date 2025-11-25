25 ноября, 22:45Транспорт
Строительство новой станции "Достоевская" началось на Кольцевой линии метро Москвы
На Кольцевой линии московского метро началось строительство новой станции "Достоевская". Работы ведутся в сложных условиях из-за грунтовых вод и плотной городской застройки.
Для обеспечения движения поездов на время строительства создают два обходных тоннеля общей протяженностью около двух километров. Станция будет расположена между "Новослободской" и "Проспектом Мира".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.