Строительство новой станции "Достоевская" началось на Кольцевой линии метро Москвы

На Кольцевой линии московского метро началось строительство новой станции "Достоевская". Работы ведутся в сложных условиях из-за грунтовых вод и плотной городской застройки.

Для обеспечения движения поездов на время строительства создают два обходных тоннеля общей протяженностью около двух километров. Станция будет расположена между "Новослободской" и "Проспектом Мира".

