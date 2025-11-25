Форма поиска по сайту

25 ноября, 11:58

Общество
Лор Князьков: наушники-вкладыши в холодную погоду могут навредить здоровью

Лор предупредил об опасности наушников-вкладышей в холод

Фото: depositphotos/VAKSMANV101

Использование наушников-вкладышей в холодную погоду может навредить здоровью, заявил изданию "Абзац" врач-отоларинголог Владимир Князьков.

При изготовлении устройств используются пластик и силикон, которые могут "дубеть" при низких температурах. При соприкосновении твердых материалов с кожей наружного слухового прохода возможно появление микроповреждений.

"Если его (устройство. – Прим. ред.) неосторожно закладывать, вынимать и делать это несколько раз за короткий промежуток времени, существует риск нанести травму. В образовавшуюся ссадину попадет инфекция, а это приведет к возникновению наружного отита", – пояснил врач.

Он напомнил, что с приходом холодов воздух становится более влажным. При контакте наушников с внутренней стороной уха жидкость попадает внутрь, создавая среду для размножения бактерий. При лечении наружного отита чаще всего врачи назначают мази широкого спектра действия, уточнил Князьков.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин предупредил о вреде наушников при их долгом использовании на высокой громкости. Он рекомендовал пользоваться устройством не более 5 часов в сутки, а также делать перерывы. Кроме того, он посоветовал брать накладные наушники, а не те, которые вставляются в ухо.

Врачи рассказали, почему вредно использовать только один наушник

