Врач Кондрахин: интегрирующимися наушниками лучше не пользоваться более 5 часов в сутки

Фото: depositphotos/VAKSMANV101

Наушники могут навредить слуху, если использовать их долго и на высокой громкости, заявил Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Особенно сильно навредить могут наушники, которые интегрируются в ухо. Слишком долго ими лучше не пользоваться – не более 5 часов в сутки, и стоит делать перерывы", – пояснил специалист.

При выборе девайса эксперт рекомендовал обращать внимание на известные бренды, поскольку у них меньше вероятность использования некачественных деталей.

"Также стоит использовать накладные наушники, а не те, которые интегрируются в ухо. Это связано не только с нагрузкой на ухо, но и рисками занести инфекцию", – уточнил Кондрахин.

По его словам, наушники должны храниться в кейсе или чехле. Периодически их следует осматривать, чистить и протирать антибактериальными салфетками или средствами, рекомендованными производителем.

Врач предостерег от использования чужих наушников. Если пренебрегать правилом, могут появиться зуд, покраснения и небольшая боль. В таком случае нужно обратиться к терапевту или отоларингологу.

"Если человек заметил, что после прослушивания музыки в наушниках он стал хуже слышать, использование техники стоит немедленно прекратить и посетить ЛОРа и сурдолога – это врач, который специализируется на лечении и реабилитации нарушений слуха", – добавил Кондрахин.

Из-за бесконтрольного использования наушников могут развиться тугоухость и отит, предупредила ранее отоларинголог Ирина Кириченко. Необратимые изменения в органах слуха грозят при прослушивании высокоинтенсивных звуков более 1,5 часа в день. При этом накладные наушники не так вредны, как те, которые вставляются в ухо, тоже считает она.