Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 19:30

Культура

В Москве начались показы спектакля-мюзикла "Снежная королева"

В Москве начались показы спектакля-мюзикла "Снежная королева"

В Москве стартовали показы спектакля-мюзикла "Снежная королева"

Собянин поздравил детский музыкальный театр "Домисолька" с 35-летием

"Кинокульт": "Мэри Поппинс, до свидания"

"Откройте, Давид": Денис Матросов

Театрально-концертный зал "Академический" представит новогоднюю сказку

"Интервью": Федор Бондарчук – о современной Москве

Участники СВО смогут приобрести льготные билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре

Премьера спектакля "Снегурочка в Зазеркалье" состоится 28 декабря в Москве

Театрально-концертный зал "Академический" подготовил новогоднюю сказку для москвичей

Показы спектакля-мюзикла "Снежная королева" начались в театре Стаса Намина. Его можно увидеть на сцене только в зимний сезон.

Этот спектакль показывают здесь еще с 2006 года. Сам зал в культурном учреждении рассчитан на 150 мест. Здесь нет суеты и большого скопления людей, поэтому именно такой формат новогодних развлечений для всей семьи пользуется большим успехом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также


и и многое другое
культурагородвидеоАлексей ЛазаренкоАрина Устюкова

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика