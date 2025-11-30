В Москве начались показы спектакля-мюзикла "Снежная королева"

Показы спектакля-мюзикла "Снежная королева" начались в театре Стаса Намина. Его можно увидеть на сцене только в зимний сезон.

Этот спектакль показывают здесь еще с 2006 года. Сам зал в культурном учреждении рассчитан на 150 мест. Здесь нет суеты и большого скопления людей, поэтому именно такой формат новогодних развлечений для всей семьи пользуется большим успехом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



