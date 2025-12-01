01 декабря, 10:45Мэр Москвы
Собянин: в Москве начались предновогодние благотворительные акции
Предновогодние благотворительные акции стартовали в Москве. О самых популярных из них рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
По словам мэра, в павильонах "Фабрика подарков" принимают подарочные наборы и вещи, которые потом отправят участникам спецоперации, детям из новых регионов и в приюты для животных. Кроме того, в этом году в четвертый раз пройдет акция "Добрая елка". В ее рамках уже были исполнены более 4 тысяч желаний.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.