Собянин: в Москве начались предновогодние благотворительные акции

Предновогодние благотворительные акции стартовали в Москве. О самых популярных из них рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, в павильонах "Фабрика подарков" принимают подарочные наборы и вещи, которые потом отправят участникам спецоперации, детям из новых регионов и в приюты для животных. Кроме того, в этом году в четвертый раз пройдет акция "Добрая елка". В ее рамках уже были исполнены более 4 тысяч желаний.

