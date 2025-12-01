Торжественное открытие катка состоялось в Парке Горького

Фото: Москва 24

В столичном Парке Горького состоялось торжественное открытие катка. Его впервые расположили перед аркой главного входа.

"Это сделано в виде вокзала, потому что мы хотели бы, чтобы люди, которые приходили на каток, окунулись в атмосферу путешествия", – приводит РИА Новости слова руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

На открытии катка состоялся флешмоб от "Молодежи Москвы". Участники исполнили танец под песню "Моя Москва" вместе с первыми посетителями.

В свою очередь, директор Парка Горького Елена Лупина отметила, что площадь катка составляет более двух тысяч квадратных метров.

"Он вмещает 300 катающихся единовременно. <…> Сеансов будет семь. Они будут с 09:30 до 23:00. И стоимость билета – от 450 рублей. Все льготы, которые обычно предоставлял Парк Горького на катке, будут сохранены", – добавила Лупина.

Ранее в Москве открылся ГУМ-Каток. ОВ церемонии открытия приняли участие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также призер чемпионата мира в танцах на льду Повилас Ванагас и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы Маргарита Дробязко.

Каток будет работать каждый день до 1 марта с 09:00 до 23:30.