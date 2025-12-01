Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 21:37

Город

Торжественное открытие катка состоялось в Парке Горького

Фото: Москва 24

В столичном Парке Горького состоялось торжественное открытие катка. Его впервые расположили перед аркой главного входа.

"Это сделано в виде вокзала, потому что мы хотели бы, чтобы люди, которые приходили на каток, окунулись в атмосферу путешествия", – приводит РИА Новости слова руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

На открытии катка состоялся флешмоб от "Молодежи Москвы". Участники исполнили танец под песню "Моя Москва" вместе с первыми посетителями.

В свою очередь, директор Парка Горького Елена Лупина отметила, что площадь катка составляет более двух тысяч квадратных метров.

"Он вмещает 300 катающихся единовременно. <…> Сеансов будет семь. Они будут с 09:30 до 23:00. И стоимость билета – от 450 рублей. Все льготы, которые обычно предоставлял Парк Горького на катке, будут сохранены", – добавила Лупина.

Ранее в Москве открылся ГУМ-Каток. ОВ церемонии открытия приняли участие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также призер чемпионата мира в танцах на льду Повилас Ванагас и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы Маргарита Дробязко.

Каток будет работать каждый день до 1 марта с 09:00 до 23:30.

Каток открылся перед главной аркой в Парке Горького

Читайте также


город

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика