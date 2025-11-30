Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 21:08

Город

В Москве открылся ГУМ-каток

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Торжественное открытие ГУМ-катка состоялось в Москве, он стал доступен в юбилейный 20-й раз, передает РИА Новости.

Церемония на Красной площади началась с выступления чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также призера чемпионата мира в танцах на льду Повиласа Ванагаса и двукратного бронзового призера чемпионатов Европы Маргариты Дробязко.

Для всех посетителей каток откроется с 1 декабря. Он будет работать каждый день до 1 марта с 09:00 до 23:30. Продолжительность каждого сеанса – один час.

До этого на сервисе "Мосбилет" открылась продажа билетов на столичные катки. Одной из главных новинок станет площадка на набережной Москвы-реки в "Коломенском" протяженностью 1,7 километра и площадью почти 13,5 тысячи квадратных метров. Также каток откроется в Парке Горького.

ГУМ-каток откроется в Москве на Красной площади

Читайте также


город

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика