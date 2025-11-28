В Москве открылась продажа билетов на катки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Продажа билетов на столичные катки стартовала на сервисе "Мосбилет", сообщает портал мэра и правительства Москвы.



Одной из главных новинок станет площадка на набережной Москвы-реки в "Коломенском" протяженностью 1,7 километра и площадью почти 13,5 тысячи квадратных метров.

Традиционный каток откроется и в Парке Горького. Лед заливают здесь с 1931 года. В этом сезоне искусственная площадка разместится у главного входа, рядом установят праздничную ель, инсталляции, павильоны проката и зоны отдыха.

Катки также заработают в саду имени Баумана, Таганском парке и "Красной Пресне". Там предусмотрены искусственные покрытия, позволяющие кататься даже при плюсовой температуре. На Воробьевых горах откроют бесплатный каток площадью 4 тысячи квадратных метров с арендой коньков и поддерживающих пингвинов для детей.

Популярная площадка на Болотной площади станет больше и сможет принимать до 500 человек одновременно. Регистрация на сеансы доступна через "Мосбилет".

В рамках проекта "Зима в Москве" на фестивальных площадках "Московских сезонов" создадут 26 катков. Большинство из них будут бесплатными при наличии собственных коньков. На всех ледовых площадках предусмотрены камеры хранения, прокат снаряжения, заточка и зоны отдыха. В течение зимы на 10 катках покажут театрализованные спектакли по мотивам русских сказок.

На ВДНХ будут организованы утренние зарядки на льду. Первое занятие состоится 2 декабря. Принять участие может любой желающий, достаточно купить билет на каток. Тренировки будут проходить по вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00 до 26 февраля, кроме периода новогодних праздников с 31 декабря по 9 января.