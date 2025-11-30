30 ноября, 08:59Происшествия
Пожар произошел в квартире жилого дома на юге Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пожар произошел в квартире жилого дома на Пролетарском проспекте на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
"В ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Пролетарский проспект, дом 29. По прибытии пожарно-спасательных подразделений на адрес, происходит загорание в одной из квартир на шестом этаже, 16-этажного жилого дома", – говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что при помощи спасательных устройств спасателям удалось вывести из дома 11 человек. Их осматривают врачи.
При этом к настоящему моменту возгорание локализовано. На месте задействованы 24 сотрудника и 7 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.
Ранее в здании отеля Radisson Blue на Самарской улице произошло возгорание. Из помещений успели эвакуироваться примерно 400 человек, а ликвидацией пожара занимались 39 специалистов.
Позже возгорание удалось ликвидировать. В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало.
