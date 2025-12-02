Сергунина: 17 катков с искусственным льдом уже открыли в парках Москвы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В столичных парках открылись уже 17 катков с искусственным покрытием. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Горожан и туристов ждут на 17 площадках, в том числе в Таганском парке, усадьбе Воронцово, парках "Фили" и "Красная Пресня". Помимо сеансов катания, для посетителей организуют мастер-классы и ледовые шоу", – рассказала она.

Всего в Москве этой зимой будут работать 28 катков. 11 из них – с натуральным льдом, их запустят при установлении минусовой температуры.

Также гостей уже принимают 3 флагманские площадки: в "Сокольниках", музее-заповеднике "Коломенское" и у арки главного входа Парка Горького.

Самая большая из них – в "Коломенском" площадью более 13 тысяч квадратных метров. Доехать до станции метро можно на бесплатном новогоднем поезде.

Каток у Парка Горького украшает большая ель. Рядом расположена "Медиарубка", где по выходным проходят выступления молодых исполнителей.

Площадка "Лед" в "Сокольниках" площадью более 5 тысяч квадратных метров была обновлена в рамках благоустройства парка. Одновременно каток вмещает 500 посетителей. В "Сокольниках" также появятся 4 пространства с настоящим льдом.

Кроме того, катки будут установлены в Измайловском и Воронцовском парках. Посмотреть расписание и узнать об условиях посещения можно на сайтах парков и в их социальных сетях.

В столице 1 декабря стартовал традиционный проект "Зима в Москве", который продлится до 28 февраля 2026 года. Более тысячи мероприятий пройдут на 400 площадках города. Для гостей и жителей столицы приготовили мастер-классы, благотворительные акции, кинопоказы, театральные постановки, экскурсии и дегустации.

Проект объединит людей разного возраста и с разными увлечениями. Прежде всего, он подарит новые эмоции – город будет украшен инсталляциями и арт-объектами. Кроме того, горожан порадуют свыше 10 тысяч вечнозеленых растений. Гости вместе со своими семьями смогут посетить концерты, фестивали, катки, а также сделать много красивых фотографий.

