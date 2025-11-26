Сергей Собянин: два центра женского здоровья открылись в Москве

В преддверии Дня матери в Москве открылись два новых центра женского здоровья. Как сообщил Сергей Собянин, клиники начали работу в больнице № 31 имени Савельевой и больнице имени Ерамишанцева.

Центр на улице Теплый Стан, объединивший три консультации, сможет принимать до 750 пациенток в смену. Здесь работают 68 врачей, включая ранее отсутствовавших специалистов. До конца года в столице откроют еще один такой центр.

