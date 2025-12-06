Форма поиска по сайту

06 декабря, 15:30

Благоустройство Коробовского лесопарка стартовало в Москве

Первый этап масштабного благоустройства Коробовского лесопарка стартовало в Москве. Территория лесопарка примыкает к жилым кварталам "Пригород Лесное", "Горки Парк" и "Богдановский Лес". Все они принадлежат группе компаний "Самолет", которая и стала одним из инициаторов благоустройства.

После окончания работ жители смогут кататься в парке на велосипедах и лыжах. Также предусмотрены пункты велопроката, точки общепита и места для отдыха.

Роман Карлов

