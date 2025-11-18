"Деньги 24": в России зафиксировали тенденцию к снижению числа автовладельцев

Число автовладельцев в России продолжает снижаться, что связано с превращением личной машины из средства передвижения в роскошь. Растущий утильсбор и постоянное увеличение расходов на содержание делают владение авто финансово обременительным для многих россиян.

Особенно заметна эта тенденция среди молодежи в мегаполисах, где развиты альтернативные способы передвижения. Многие молодые люди сознательно отказываются от покупки автомобиля, предпочитая пользоваться такси, каршерингом и общественным транспортом, что в конечном итоге оказывается экономически выгоднее.

