В Москве пациентам будут назначать обследования перед приемом врача

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Москвичи смогут проходить необходимые исследования еще до очного визита к специалисту, сообщила в интервью Москве 24 заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В городе продолжается развитие системы "умного приема", которая меняет привычную модель взаимодействия пациентов и врачей и помогает сократить количество лишних визитов. Теперь направления на анализы и обследования будут формироваться автоматически – на основе жалоб, указанных при онлайн-записи через цифровые сервисы.

По словам Раковой, процесс обращения в поликлинику фактически начинается уже на этапе записи – так называемого "нулевого приема". Например, при жалобах на боль в колене без предварительного рентгена зачастую невозможно определить, к какому специалисту следует направить пациента или требуется ли ему плановая операция.

"Мы приняли решение, что по таким видам жалоб со следующего года будет сразу открываться запись на проведение исследований. По результатам исследований мы можем уже понимать, какой специалист должен заниматься этим пациентом и, соответственно, направлять уже к нужному врачу", – рассказала вице-мэр.

Заммэра отметила, что высокий уровень цифровизации, техническое оснащение поликлиник и большой объем накопленных медицинских данных позволяют выстроить принципиально новую организацию приема. Сегодня из 250 тысяч ежедневных посещений поликлиник до 30% связаны с административными вопросами – оформлением справок, продлением рецептов или закрытием больничных листов.

Эти услуги теперь доступны дистанционно в формате телемедицины, что позволяет ежегодно сокращать десятки миллионов ненужных очных визитов и высвобождать время врачей для реальных медицинских задач.

Система "нулевого приема" уже доступна всем пациентам, которым требуется очная консультация. Перед визитом они проходят цифровой опрос, в котором вопросы автоматически уточняются в зависимости от предыдущих ответов – по аналогии с работой врача на приеме.

На основе полученных данных система поддержки врачебных решений предлагает несколько наиболее вероятных предварительных диагнозов, а ИИ-агент формирует краткую сводку из электронной медкарты пациента – прошлые обращения, результаты обследований, назначения и вызовы скорой помощи. Это позволяет врачу заранее подготовиться и провести прием более точно и эффективно.

Кроме того, такой подход помогает автоматически выявлять пациентов из групп риска, например при возможных сердечно-сосудистых заболеваниях, и направлять их на дополнительный углубленный опрос для оценки состояния и степени угрозы здоровью.

Также Ракова сообщила, что для заведующих отделениями поликлиник наличие статуса "Московский врач" станет обязательным. Этот статус подтверждает высокий уровень квалификации специалиста и вручается после прохождения сложного трехэтапного экзамена.

Целый год заведующие сдавали экзамен, и многим не удалось пройти его с первого раза, поэтому сейчас в стационарах работают только те, кто успешно подтвердил свою профессиональную компетентность, заключила Ракова.