Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 11:44

Общество

В Москве пациентам будут назначать обследования перед приемом врача

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Москвичи смогут проходить необходимые исследования еще до очного визита к специалисту, сообщила в интервью Москве 24 заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В городе продолжается развитие системы "умного приема", которая меняет привычную модель взаимодействия пациентов и врачей и помогает сократить количество лишних визитов. Теперь направления на анализы и обследования будут формироваться автоматически – на основе жалоб, указанных при онлайн-записи через цифровые сервисы.

По словам Раковой, процесс обращения в поликлинику фактически начинается уже на этапе записи – так называемого "нулевого приема". Например, при жалобах на боль в колене без предварительного рентгена зачастую невозможно определить, к какому специалисту следует направить пациента или требуется ли ему плановая операция.

"Мы приняли решение, что по таким видам жалоб со следующего года будет сразу открываться запись на проведение исследований. По результатам исследований мы можем уже понимать, какой специалист должен заниматься этим пациентом и, соответственно, направлять уже к нужному врачу", – рассказала вице-мэр.

Заммэра отметила, что высокий уровень цифровизации, техническое оснащение поликлиник и большой объем накопленных медицинских данных позволяют выстроить принципиально новую организацию приема. Сегодня из 250 тысяч ежедневных посещений поликлиник до 30% связаны с административными вопросами – оформлением справок, продлением рецептов или закрытием больничных листов.

Эти услуги теперь доступны дистанционно в формате телемедицины, что позволяет ежегодно сокращать десятки миллионов ненужных очных визитов и высвобождать время врачей для реальных медицинских задач.

Система "нулевого приема" уже доступна всем пациентам, которым требуется очная консультация. Перед визитом они проходят цифровой опрос, в котором вопросы автоматически уточняются в зависимости от предыдущих ответов – по аналогии с работой врача на приеме.

На основе полученных данных система поддержки врачебных решений предлагает несколько наиболее вероятных предварительных диагнозов, а ИИ-агент формирует краткую сводку из электронной медкарты пациента – прошлые обращения, результаты обследований, назначения и вызовы скорой помощи. Это позволяет врачу заранее подготовиться и провести прием более точно и эффективно.

Кроме того, такой подход помогает автоматически выявлять пациентов из групп риска, например при возможных сердечно-сосудистых заболеваниях, и направлять их на дополнительный углубленный опрос для оценки состояния и степени угрозы здоровью.

Также Ракова сообщила, что для заведующих отделениями поликлиник наличие статуса "Московский врач" станет обязательным. Этот статус подтверждает высокий уровень квалификации специалиста и вручается после прохождения сложного трехэтапного экзамена.

Целый год заведующие сдавали экзамен, и многим не удалось пройти его с первого раза, поэтому сейчас в стационарах работают только те, кто успешно подтвердил свою профессиональную компетентность, заключила Ракова.

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика