"Новости дня": новые обследования включат в программу диспансеризации в РФ в 2026 году

Новые обследования включат в программу диспансеризации в России в 2026 году. Это позволит выявлять инфекции и заболевания на ранних этапах и вовремя направлять пациентов на лечение.

Например, будет включен скрининг на вирусные гепатиты С. Он будет проводиться всем жителям старше 25 лет. Периодичность обследования составит 1 раз в 10 лет. Также в список войдут анализы, касающиеся репродуктивного здоровья женщин и мужчин.

Подробнее – в программе "Новости дня".