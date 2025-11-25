Сергей Собянин рассказал о двух новых центрах женского здоровья

В преддверии Дня матери в Москве открылись еще два центра женского здоровья – в больнице № 31 имени академика Г. М. Савельевой и в ГКБ имени А. К. Ерамишанцева. Как сообщил Сергей Собянин, новый центр на улице Теплый Стан объединил 3 женские консультации и может принимать до 750 пациенток в смену.

Центры оснащены современным оборудованием экспертного класса, включая аппараты УЗИ с трансляцией на отдельный экран для будущих мам. Здесь доступны все виды акушерско-гинекологической помощи – от профилактических осмотров до сложных исследований и лечения в дневном стационаре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.