Стилист Тоторина: для сохранения объема волос под шапкой нужно менять пробор

Фото: 123RF.com/citalliance

Для сохранения объема волос при ношении шапки рекомендуется поменять пробор перед тем, как надеть ее. Об этом рассказала "Радио 1" стилист Галина Тоторина.

"Мы постоянно носим нашу стрижку одинаково, из-за чего волосы заламываются. Если мы перекинем их в противоположную сторону, то, когда снимем шапку, получим объем", – пояснила она.

Для дополнительного объема стилист посоветовала использовать пудру для волос. При ее нанесении можно также делать массаж.

Обладательницам длинных волос эксперт предложила лайфхак с укладкой. Влажные или теплые после сушки волосы она советует собирать в высокий пучок, хвост или косу.

"Мы можем делать "куличку" наверху, и чем выше мы ее сделаем, тем будет лучше. Шапочку надели, до работы доехали, сняли, распустили", – пояснила она.

Для борьбы с электризацией волос после снятия шапки Тоторина рекомендовала использовать антистатик или термозащитные средства.

Как отмечает Pravda.Ru, еще одна проблема с наступлением осени – сезонное выпадение волос. Процесс могут усилить стресс, гормональные изменения и питание.

С наступлением осени организм реагирует на сокращение светового дня и снижение температуры, что напрямую влияет на цикл роста волос. В этот период замедляется кровообращение кожи головы, фолликулы "засыпают", а недостаток витаминов усугубляет ситуацию.

Помочь с решением этой проблемы может розмариновая вода – мягкий и ароматный настой, который возвращает локонам силу и блеск. В отличие от эфирного масла, розмариновая вода лишена концентрированных веществ, способных провоцировать раздражение, но при этом сохраняет основную часть полезных компонентов растения. Среди них – антиоксиданты, флавоноиды и эфиры.

Розмариновую воду можно применять в качестве тоника, нанося на чистую кожу головы не смывая. Также можно распылять средство на влажные волосы. Еще один способ – втирать воду в кожу головы перед сном, уточняет издание.

Для приготовления средства понадобится 2–3 веточки розмарина и 500 миллилитров воды. Сперва воду необходимо довести до кипения, затем добавить розмарин и варить около 10–15 минут на слабом огне. Хранить настой нужно в холодильнике не дольше недели.

Пользоваться раствором оптимально 3–4 раза в неделю. Он безопасен и помогает сохранить локонам цвет, подчеркивается в публикации.

Ранее врач-трихолог Ольга Кохас сообщала, что восстановление волос за 20 дней даже с использованием новых сывороток невозможно, поскольку цикл формирования волос у человека составляет около 3 месяцев. Специалист подчеркнула, что решение проблемы облысения требует комплексного подхода, включая выявление причин и их устранение.