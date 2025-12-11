11 декабря, 07:30Общество
Долги по зарплатам в России выросли до 2,2 млрд рублей в конце октября
В России нарастает проблема задержек заработной платы. По данным Росстата, суммарная задолженность работодателей перед сотрудниками на конец октября достигла 2,2 миллиарда рублей, что в три раза превышает показатель прошлого года.
Как отмечают аналитики, рост долгов связан с замедлением экономики и увеличением расходов компаний. Больше всего задолжали строительные организации, на которые приходится 36% всех пострадавших работников. Юристы напоминают, что при задержке выплат работник имеет право на компенсацию.
