20 ноября, 17:50

Инфляционные ожидания россиян в ноябре резко выросли до 13,3%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Инфляционные ожидания россиян в ноябре 2025 года составили 13,3% против 12,6% в сентябре и октябре. Такие данные показал опрос "инФОМа", проведенный по заказу Центробанка России.

Согласно результатам исследования, соответствующий показатель вернулся к уровню августа 2025 года, когда ожидаемая инфляция была на уровне 13,5%. При этом максимальное значение за год было достигнуто в январе (14%), минимальный уровень был в сентябре и октябре (12,6%).

Оценка наблюдаемой годовой инфляции в ноябре повысилась на 0,4%, составив 14,5%. Кроме того, резко увеличились ожидания инфляции у граждан со сбережениями – до 12,3% по сравнению с 11,1% в ноябре и октябре соответственно.

У респондентов без сбережений оценка ожидаемой инфляции немного снизилась и составила 13,7% против 13,8% месяцем ранее. Оценка наблюдаемой инфляции не изменилась и составила 12,9%.

Ранее стало известно, что новогодний стол в этом году обойдется россиянам на 10–15% дороже, чем в прошлом. В беседе с Москвой 24 экономист Никита Масленников объяснил такой рост традиционным "потребительским ралли" в конце года и эффектом от предстоящего повышения НДС на 2%, который производители уже начинают закладывать в стоимость товаров.

"Деньги 24": закупочная цена российской нефти опустилась ниже 40 долларов за баррель

