В ЦБ РФ допустили снижение ключевой ставки до конца года

Ключевую ставку могут как снизить, так и сохранить в России до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника председателя Центробанка Кирилла Тремасова.

"На декабрьском заседании мы будем озвучивать всю совокупность факторов", – отметил он.

По словам Тремасова, до декабря будет еще получена дополнительная информация.

В октябре ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 16,5% на фоне неизменного роста цен, показатели которого не превышают отметки в 4%. По прогнозу регулятора, цикл ее снижения будет продолжаться в течение всего 2026 года.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина также указывала, что в следующем году инфляция будет снижаться к целевому уровню. В начале года она может ненадолго ускориться из-за повышения налогов, а также из-за опережающего роста коммунальных тарифов, однако это не отменяет вектора на снижение ключевой ставки.