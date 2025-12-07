Массовый флешмоб состоялся на открытии Всероссийского зимнего фестиваля

На катке парка "Ходынское поле" состоялось торжественное открытие Всероссийского зимнего фестиваля. Гостей ждало яркое ледовое шоу с участием олимпийских чемпионов, артистов балета и массовый флешмоб в костюмах героев сказки про Буратино.

Как отметил Илья Авербух, на ледовом пространстве Ходынского поля есть место и для променада, и для катания, и даже для обучения элементам фигурного катания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.