Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 09:17

Политика

В ГД призвали перевести сотрудников на удаленку из-за вспышки гриппа

Фото: Москва 24/Анна Селина

Работодателям следует перевести сотрудников на удаленную работу в регионах, где наблюдается вспышка гриппа. Таким образом удастся снизить риски заражения и распространения вируса, заявил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Алексей Куринный.

"Когда речь идет о тех регионах, где наблюдается эпидемический подъем гриппа и работодатель идет на то, чтобы отпустить своих сотрудников на работу из дома, лучше взять удаленку в период такой вспышки заболеваемости, отсидеться, чтобы не разносить и не подхватывать вирус", – отметил он.

При этом, по словам парламентария, работодателям не всегда нравится такое решение. Также он обратил внимание, что эпидемический подъем фиксируется не во всех регионах.

На прошлой неделе в России произошел сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. В структуре преобладал вирус гриппа А(H3N2).

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян подчеркнул, что распространяющиеся вирусы гриппа А(H1N1) и В соответствуют вакцинным штаммам. При этом грипп А(H3N2), хоть и близок к вакцинному, отличается некоторыми мутациями.

В Москве начался сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика