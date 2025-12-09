В ГД призвали перевести сотрудников на удаленку из-за вспышки гриппа

Фото: Москва 24/Анна Селина

Работодателям следует перевести сотрудников на удаленную работу в регионах, где наблюдается вспышка гриппа. Таким образом удастся снизить риски заражения и распространения вируса, заявил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Алексей Куринный.

"Когда речь идет о тех регионах, где наблюдается эпидемический подъем гриппа и работодатель идет на то, чтобы отпустить своих сотрудников на работу из дома, лучше взять удаленку в период такой вспышки заболеваемости, отсидеться, чтобы не разносить и не подхватывать вирус", – отметил он.

При этом, по словам парламентария, работодателям не всегда нравится такое решение. Также он обратил внимание, что эпидемический подъем фиксируется не во всех регионах.

На прошлой неделе в России произошел сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. В структуре преобладал вирус гриппа А(H3N2).

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян подчеркнул, что распространяющиеся вирусы гриппа А(H1N1) и В соответствуют вакцинным штаммам. При этом грипп А(H3N2), хоть и близок к вакцинному, отличается некоторыми мутациями.