Бесплатную перевозку елок весом до 36 кг разрешили в электричках Москвы

В московских электричках разрешили бесплатно перевозить елки весом до 36 килограммов. Об этом сообщили в ЦППК.

При этом сумма длины, ширины и высоты дерева не должна превышать 180 сантиметров. Новогоднее дерево должно быть чистым, не царапать обшивку сидений и не мешать другим пассажирам. Перед перевозкой елку рекомендуют обернуть плотным материалом и надежно зафиксировать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.