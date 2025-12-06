Сергей Собянин рассказал, как строительство новых дорог улучшило движение в Москве. По его словам, введение их в эксплуатацию разгрузило МКАД и вылетные магистрали, сократило перепробег машин и улучшило экологическую ситуацию за счет снижения вредных выбросов автомобилей в атмосферу.

Мэр города также рассказал о развитии локальных участков в ближайшие годы. Он отметил, что уже началась реализация проекта строительства дублера МКАД, идущего от Новорижского шоссе, который станет дублером Ленинградского шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.