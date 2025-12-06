Форма поиска по сайту

06 декабря, 15:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как строительство новых дорог улучшило движение в Москве

Собянин рассказал, как строительство новых дорог улучшило движение в Москве

Собянин: обновление подвижного состава на Ярославском направлении завершится до 2030 года

На северо-западе Москвы открыли новый волонтерский центр

"Новости дня": в Москве открыли новый волонтерский центр

Собянин: в Москве открыто уникальное производство фотонных интегральных схем

Собянин открыл в Москве первое в России производство фотонных интегральных схем

Собянин объявил об открытии волонтерского центра "Доброе место" в СЗАО

Собянин открыл Московский центр фотоники в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Собянин рассказал о достижениях москвичей на чемпионате "Профессионалы"

Сергей Собянин рассказал о развитии программы реновации в Москве

Сергей Собянин рассказал, как строительство новых дорог улучшило движение в Москве. По его словам, введение их в эксплуатацию разгрузило МКАД и вылетные магистрали, сократило перепробег машин и улучшило экологическую ситуацию за счет снижения вредных выбросов автомобилей в атмосферу.

Мэр города также рассказал о развитии локальных участков в ближайшие годы. Он отметил, что уже началась реализация проекта строительства дублера МКАД, идущего от Новорижского шоссе, который станет дублером Ленинградского шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр Москвы

