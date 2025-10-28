Форма поиска по сайту

28 октября, 18:15

Экономика

Мишустин рассказал, что доля российской электроники на внутреннем рынке превысила 50%

Мишустин рассказал, что доля российской электроники на внутреннем рынке превысила 50%

Доля российской электронной продукции на внутреннем рынке составила около 53% по итогам прошлого года, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что за пять лет необходимо довести этот показатель до 70%.

Для достижения цели в трехлетнем бюджете заложено более 250 миллиардов рублей на поддержку электронной и радиоэлектронной промышленности. Особое внимание будет уделено развитию прорывных технологий, созданию инфраструктуры и масштабированию производственных площадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

