Путин пошутил об отмене поставок унитазов из ЕС в РФ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин во время общения с журналистами, говоря об отмене поставок унитазов из стран Европейского союза в Россию, пошутил, что это "им дорого обойдется".

В 19-м пакете антироссийских санкций Евросоюз запретил поставлять в РФ унитазы, биде, раковины и другую сантехнику, говорится в постановлении Совета ЕС. При этом в объединении не привели обоснования такого запрета.

Кроме того, под ограничения подпали десятки категорий товаров, среди них – пластиковые игрушки с моторчиками, цветы, декоративные лишайники и мхи, а также товары двойного назначения.

"То, что отменили приобретение наших унитазов, – это им дорого обойдется. Они, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации", – сказал российский лидер.

В беседе с изданием "Абзац" депутат ГД Андрей Колесник заявил, что сопоставимой ответной мерой на запрет Евросоюза поставлять в РФ сантехнику могла бы стать помощь с туалетной бумагой.

Депутат считает, что одной из причин принятого решения со стороны Европы мог стать дефицит сантехники внутри самого союза.

"Им самим унитазов не хватает. Они себя до такой степени запугали, что у них у самих теперь с этим есть проблемы. Им этот товар нужен не меньше, поэтому они его не распродают", – указал Колесник.

Он напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом работала гинекологом.

"Видимо, у них кто-то из проктологов появился, он решил вот так отомстить", – добавил собеседник издания.

ЕС ввел 19-й пакет антироссийских санкций 23 октября. Помимо запрета на поставку сантехники, он затронул банки, криптобиржи, а также иностранные компании. Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что новый пакет ограничений лишит РФ возможностей для продолжения СВО на Украине.