Москвичи могут стать волонтерами в хосписах

Волонтеры благотворительного фонда "Вера" сопровождают пациентов столичных хосписов. Фонд занимается подбором и обучением добровольцев для Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.



Желающие стать волонтерами проходят собеседование. После собеседования доброволец направляется в определенный хоспис. Там проходят стажировку под руководством координатора. После прохождения стажировки фонд подписывает в лице координатора соглашение о волонтерской деятельности, и человек становится помощником.

Добровольцу, пришедшему в фонд, помогают определиться с задачами, которые он будет выполнять. В команде есть визажисты, парикмахеры, фотографы, переводчики и так называемые пэт-добровольцы. Они приходят в хосписы с животными. Многим пациентам нужно именно такое общение.

