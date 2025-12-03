"Мой район. Место встречи": район Покровское-Стрешнево с Денисом Матросовым

Район Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы – места детства и юности актера театра и кино Дениса Матросова. В новом выпуске актер расскажет о знаковых для него местах, которые связаны с его детскими воспоминаниями. Например, в знаменитом парке, который носит одно название с районом, он часто бегал на лыжах зимой.

После обновления парк стал популярным пространством для прогулок, отдыха и спорта. На территории бывшего Тушинского аэродрома теперь расположен современный жилой квартал с благоустроенной набережной, школами, детскими садами и стадионом "Спартак".

