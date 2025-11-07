Маркетолог рассказал, что стоит дарить на Новый год

Маркетолог Денис Федоренко рассказал, что можно подарить на Новый год. По словам эксперта, универсальные подарки, как правило, никому не нужны. Зачастую человек не знает, что делать с ними. Эксперт заявил, что стоит подарить сертификат на конкретную сумму, тогда человек сможет купить себе что-то у любимого бренда.

Дизайнерские и ручные вещи, наборы для хобби и творчества, оригинальные сладкие наборы также являются беспроигрышными вариантами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.