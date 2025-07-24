24 июля, 14:21Общество
Педагог: посещение музеев – важная часть образования для московских школьников
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Посещение музеев представляет для столичных школьников важную часть процесса образования. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала учитель Марьинской школы № 1566 памяти героев Сталинградской битвы Елена Чикина.
"Как классный руководитель я с гордостью отмечаю, как расширились возможности культурного досуга наших учеников. За последнее время жизнь детей стала насыщеннее и интереснее благодаря новым способам знакомства с искусством, историей и культурой", – сказала учитель.
По словам педагога, в этом году учащиеся посетили несколько учреждений в рамках олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы". Они изучали экспонаты, задавали вопросы и обсуждали музеи. Кроме того, школьники принимали участие в акциях "Ночь в музее" и "Неделя детской книги".
Как отметила Чикина, Пушкинская карта предоставила детям возможность посетить театры и кинотеатры.
"Наши ученики стали постоянными участниками городских мероприятий – "Дней исторического наследия" и "Фестиваля искусств". Особые успехи ребята показали и в проектно-исследовательской работе", – подчеркнула учитель.
Столичные школьники стали победителями и призерами конкурсов "Путешествие по Москве" и "Отечество". Также они участвовали в конференции "Россия – мое Отечество" от Московского центра воспитательных практик.
Чикина добавила, что такие мероприятия расширяют кругозор, развивают воображение и формируют жизненные ценности.
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