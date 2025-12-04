Густой туман в Москве стал причиной роста заболеваемости ОРВИ

Начало декабря в Москве ознаменовалось затяжным густым туманом, который, по мнению медиков, стал одной из причин скачка заболеваемости ОРВИ. Повышенная влажность в сочетании с низкими температурами увеличивает риск переохлаждения и простуд.

Также это может обострять хронические заболевания и даже провоцировать сезонную депрессию. Синоптики прогнозируют, что туманная погода сохранится в столице до начала следующей недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.