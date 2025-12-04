Форма поиска по сайту

04 декабря, 07:15

Общество

Густой туман в Москве стал причиной роста заболеваемости ОРВИ

В Москве прошли акции памяти, посвященные Дню Неизвестного Солдата

Новости регионов: курьер, ударивший пенсионерку в Новосибирске, задержан

Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"

"Новости дня": Собянин рассказал о поддержке защитников Родины

"Московский патруль": за установку новогодней елки в подъезде грозит штраф до 15 тыс руб

Новости Москвы: Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ

Угрозы распространения лихорадки чикунгунья в РФ нет

Доступ к записям с городских камер видеонаблюдения может появиться у россиян

"Миллион вопросов": логопед рассказала, как голос влияет на восприятие человека

Начало декабря в Москве ознаменовалось затяжным густым туманом, который, по мнению медиков, стал одной из причин скачка заболеваемости ОРВИ. Повышенная влажность в сочетании с низкими температурами увеличивает риск переохлаждения и простуд.

Также это может обострять хронические заболевания и даже провоцировать сезонную депрессию. Синоптики прогнозируют, что туманная погода сохранится в столице до начала следующей недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

