Роспотребнадзор взял на контроль сообщение о заражении птичьим гриппом H5N5 в США, в результате которого местный житель скончался. Это первый в мире зарегистрированный случай инфицирования данным подтипом.

Как рассказали в российском ведомстве, вирус H5N5 регулярно выявляется в некоторых странах Европы, а также в США и Канаде, в основном среди диких птиц, но есть случаи его распространения также среди лис, тюлений и других животных. При этом случаев передачи между млекопитающими еще не зарегистрировали.

