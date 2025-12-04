Облачная погода и до 3 градусов ожидается в Москве 4 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода преимущественно без осадков прогнозируется в Москве в четверг, 4 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов, в Подмосковье – от минус 1 до плюс 4 градусов. Ночью температура в Москве понизится до минус 1 градуса, по области – до минус 4 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Существенных изменений в погоде в Москве в ближайшее время не ожидается. Температура продолжит колебаться около 0 градусов. На регион влияет мощный антициклон, обеспечивающий высокое атмосферное давление.

Облачность над Москвой и Московской областью может сохраниться до воскресенья, 7 декабря. При этом в пятницу и субботу, 5 и 6 декабря, в столице возможны небольшие осадки.