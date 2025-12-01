Форма поиска по сайту

01 декабря, 13:19

Общество
Синоптик Вильфанд: температура воздуха в Москве в декабре будет выше нормы

Синоптик спрогнозировал теплый декабрь в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Декабрь в Москве будет теплее нормы, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в Москве в декабре будет существенно выше нормы, особенно первая декада. Количество осадков будет около нормы", – уточнил синоптик.

Он также обратил внимание, что практически вся европейская территория РФ, кроме севера, находится в теплой части антициклона, в зоне повышенного давления. Это объясняет отсутствие существенных осадков.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая зима придет в Центральную Россию в лучшем случае после 15 декабря. При этом формирование устойчивого снежного покрова ожидается не раньше четвертой пятидневки месяца. Средняя ночная температура в столице в декабре составит минус 8,6 градуса, а дневная – минус 3,5 градуса.

"Москва сегодня": декабрь может стать аномально теплым и дождливым месяцем в столице

