06 августа, 14:30

Происшествия

Пассажир с ножом напал на работника метро на станции "ЦСКА"

На станции метро "ЦСКА" пассажир напал на сотрудника метрополитена. По информации полиции, мужчина спал на скамейке, когда к нему подошел сотрудник службы безопасности.

Он попытался разбудить мужчину. Тогда пассажир распылил содержимое неизвестного баллончика и достал нож, ударив сотрудника метро. Он получил резаные раны на шее и руке. Благодаря усилиям врачей его жизни ничего не угрожает благодаря врачам.

