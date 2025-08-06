Пассажир с ножом напал на работника метро на станции "ЦСКА"

На станции метро "ЦСКА" пассажир напал на сотрудника метрополитена. По информации полиции, мужчина спал на скамейке, когда к нему подошел сотрудник службы безопасности.

Он попытался разбудить мужчину. Тогда пассажир распылил содержимое неизвестного баллончика и достал нож, ударив сотрудника метро. Он получил резаные раны на шее и руке. Благодаря усилиям врачей его жизни ничего не угрожает благодаря врачам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.