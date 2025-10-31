Невролог Гайфутдинов напомнил о важности ранней диагностики при дислексии

VII Всероссийская неделя осведомленности о дислексии проходит в России до 3 ноября. Что это за патология и как ее корректировать, разбиралась Москва 24.

Ругать нельзя

Дислексия – это нарушение способности к овладению чтением. Как объяснил врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов, за этот навык отвечают конкретные зоны коры головного мозга: увидеть символ, букву, соединить их и понять смысл написанного.

"И само нарушение связано с органическими поражениями мозга, приобретенными в результате, например, родовых или метаболических нарушений – энцефалопатии", – сказал он в разговоре с Москвой 24.

Гайфутдинов добавил, что деятельность коры обеспечивается нейрональными сетями между различными участками, в первую очередь – на стыке затылочной доли и виска. Эта область и отвечает за формирование способности учиться читать.





Рустем Гайфутдинов врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Если в этой области было первоначальное поражение либо оно вызвано генетическими, наследственными причинами (например, дефектными генами, мутациями или же внутриутробным токсическим воздействием), то эта функция не формируется, несмотря на все усилия. Ребенок может быть социализирован, посещать детские учреждения и поступить в школу, но в итоге так и не может научиться полноценно читать, несмотря на старания учителей.

При этом наличие патологии не означает, что ребенок отстает от ровесников, подчеркнул эксперт. Другие мозговые, когнитивные функции у него могут развиваться, и он даже может компенсироваться, преуспевая в чем-то другом.

"При дислексии важны ранняя диагностика и попытки скорректировать нарушение. Для этого существуют не просто школьные учителя, а специальные педагоги – например дефектологи, которые обучают таких детей, пытаясь компенсировать нарушение. Они предлагают другие материалы, опираясь на сохранные мозговые функции, чтобы сформировать компенсаторные механизмы", – отметил невролог, добавив, что задуматься о диагностике стоит уже в первом классе, если на фоне ровесников ребенок продолжает стабильно "проседать" в чтении.

Специалист подчеркнул, что при патологии ругать ребенка нельзя, потому что он не "не хочет", а просто не может прочитать текст. Тем не менее, опираясь на функции, такие как образное мышление, и подключая сохранные, сформированные зоны, можно помочь ребенку лучше воспринимать информацию.

Несмотря на то что ребенок не сможет бегло читать, он адаптируется к жизни в обществе с помощью специалистов, и чем раньше будет распознано нарушение и оказана помощь, тем эффективнее пойдет процесс коррекции, подчеркнул Гайфутдинов.

Специфические сложности

При этом дефектолог-логопед Татьяна Соловьева подчеркнула, что дислексия понимается как медико-педагогическое обозначение нарушения не только чтения, но иногда и письма.

"Внедрение в российскую практику термина "дислексия" привело к тому, что им стали описывать обширную категорию обучающихся, у которых трудности в письме могут быть вызваны разными причинами", – рассказала эксперт Москве 24.

Стойкие специфические трудности в освоении письма отличаются от типичных проблем, возникающих у многих первоклассников при освоении образов букв. Они проявляются, например, в том, что ребенок пишет буквы нестандартным образом, допускает постоянные ошибки, переставляет буквы, нарушает слоговую структуру слов и испытывает затруднения даже при списывании.





Татьяна Соловьева дефектолог-логопед Дислексия – это комплексное нарушение, включающее языковые, аналитико-синтетические и пространственные трудности, такие как нарушение восприятия буквы как знака с учетом ее расположения в пространстве.

Без помощи логопеда в таких случаях обойтись невозможно, отметила специалист. Работа начинается с комплексной диагностики, направленной на выявление причин трудностей. На основе результатов разрабатывается программа коррекционных занятий, которые включают систематическую работу с логопедом и выполнение специальных упражнений дома.

"Важно отметить, что ребенку с дислексией не рекомендуется просто "больше читать и писать" – такой подход не только не эффективен, но и может привести к обратным результатам. Вместо этого используются специальные упражнения, которые помогают преодолеть конкретные трудности: например, учат различать элементы слов, правильно располагать буквы, понимать их графическое построение", – указала эксперт.

При этом работа с каждым ребенком ведется индивидуально, добавила она. Если наблюдается дисграфия (расстройство письма), то это, прежде всего, например, развитие у ребенка пространственных представлений.

"Сначала мы проверяем, насколько у ребенка сформированы представления об окружающем мире относительно своего тела: рабочего места, листа бумаги. Смотрим, нарушен ли у него образ буквы, есть ли у него зеркальность. А потом только приходим к работе со знаками", – отметила эксперт.

Она добавила, что есть и другой подход – поэтапное формирование представлений о языковых единицах: предложении, слове, слоге, звуке и букве. Это помогает уменьшить проблемы, связанные с пропуском или перестановкой элементов текста.

Таким образом, в каждом случае требуется индивидуальный анализ, который может провести только специалист. Подходы к коррекции должны подбираться персонально, а основой работы являются специальные упражнения, а не увеличение объема чтения и письма, заключила Соловьева.