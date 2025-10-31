Невролог Гайфутдинов напомнил о важности ранней диагностики при дислексии

VII Всероссийская неделя осведомленности о дислексии проходит в России до 3 ноября. Что это за патология и как ее корректировать, разбиралась Москва 24.
Ругать нельзя
Дислексия – это нарушение способности к овладению чтением. Как объяснил врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов, за этот навык отвечают конкретные зоны коры головного мозга: увидеть символ, букву, соединить их и понять смысл написанного.
"И само нарушение связано с органическими поражениями мозга, приобретенными в результате, например, родовых или метаболических нарушений – энцефалопатии", – сказал он в разговоре с Москвой 24.
Гайфутдинов добавил, что деятельность коры обеспечивается нейрональными сетями между различными участками, в первую очередь – на стыке затылочной доли и виска. Эта область и отвечает за формирование способности учиться читать.
При этом наличие патологии не означает, что ребенок отстает от ровесников, подчеркнул эксперт. Другие мозговые, когнитивные функции у него могут развиваться, и он даже может компенсироваться, преуспевая в чем-то другом.
"При дислексии важны ранняя диагностика и попытки скорректировать нарушение. Для этого существуют не просто школьные учителя, а специальные педагоги – например дефектологи, которые обучают таких детей, пытаясь компенсировать нарушение. Они предлагают другие материалы, опираясь на сохранные мозговые функции, чтобы сформировать компенсаторные механизмы", – отметил невролог, добавив, что задуматься о диагностике стоит уже в первом классе, если на фоне ровесников ребенок продолжает стабильно "проседать" в чтении.
Специалист подчеркнул, что при патологии ругать ребенка нельзя, потому что он не "не хочет", а просто не может прочитать текст. Тем не менее, опираясь на функции, такие как образное мышление, и подключая сохранные, сформированные зоны, можно помочь ребенку лучше воспринимать информацию.
Несмотря на то что ребенок не сможет бегло читать, он адаптируется к жизни в обществе с помощью специалистов, и чем раньше будет распознано нарушение и оказана помощь, тем эффективнее пойдет процесс коррекции, подчеркнул Гайфутдинов.
Специфические сложности
При этом дефектолог-логопед Татьяна Соловьева подчеркнула, что дислексия понимается как медико-педагогическое обозначение нарушения не только чтения, но иногда и письма.
"Внедрение в российскую практику термина "дислексия" привело к тому, что им стали описывать обширную категорию обучающихся, у которых трудности в письме могут быть вызваны разными причинами", – рассказала эксперт Москве 24.
Стойкие специфические трудности в освоении письма отличаются от типичных проблем, возникающих у многих первоклассников при освоении образов букв. Они проявляются, например, в том, что ребенок пишет буквы нестандартным образом, допускает постоянные ошибки, переставляет буквы, нарушает слоговую структуру слов и испытывает затруднения даже при списывании.
Без помощи логопеда в таких случаях обойтись невозможно, отметила специалист. Работа начинается с комплексной диагностики, направленной на выявление причин трудностей. На основе результатов разрабатывается программа коррекционных занятий, которые включают систематическую работу с логопедом и выполнение специальных упражнений дома.
"Важно отметить, что ребенку с дислексией не рекомендуется просто "больше читать и писать" – такой подход не только не эффективен, но и может привести к обратным результатам. Вместо этого используются специальные упражнения, которые помогают преодолеть конкретные трудности: например, учат различать элементы слов, правильно располагать буквы, понимать их графическое построение", – указала эксперт.
При этом работа с каждым ребенком ведется индивидуально, добавила она. Если наблюдается дисграфия (расстройство письма), то это, прежде всего, например, развитие у ребенка пространственных представлений.
"Сначала мы проверяем, насколько у ребенка сформированы представления об окружающем мире относительно своего тела: рабочего места, листа бумаги. Смотрим, нарушен ли у него образ буквы, есть ли у него зеркальность. А потом только приходим к работе со знаками", – отметила эксперт.
Она добавила, что есть и другой подход – поэтапное формирование представлений о языковых единицах: предложении, слове, слоге, звуке и букве. Это помогает уменьшить проблемы, связанные с пропуском или перестановкой элементов текста.
Таким образом, в каждом случае требуется индивидуальный анализ, который может провести только специалист. Подходы к коррекции должны подбираться персонально, а основой работы являются специальные упражнения, а не увеличение объема чтения и письма, заключила Соловьева.