Ученые выяснили, что дислексики часто обладают высокой креативностью и изобретательностью

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Ученые из Кембриджского университета провели исследование и выяснили, что дислексики (люди со специфическим расстройством способности к обучению), которые не могут проявить себя в определенных областях, зачастую владеют высокой креативностью и изобретательностью. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Отмечается, что ученые нашли существенные различия в организации мозга у дислексиков по сравнению с теми, у кого нет проблем с письмом и чтением. По данным ученых, у дислексиков более сильные дальние нейронные связи и меньше локальных связей, что схоже с чертами мозга исследователей и изобретателей.

В статье указано, что требующие процедурной памяти навыки, как чтение, письмо, музыкальное искусство, зависят от автоматизации опыта. В случае же дислексии процесс достижения автоматизма затруднен, но сознательное действие не прекращается, из-за чего развиваются способности искать новые решения, говорится в материале.

Доктор Хелен Тейлор рассказала, что разнонаправленные способы мышления лучше всего себя проявляют при совместной работе. Это, по ее мнению, позволяет достигать результатов, которые недоступны для отдельных индивидов или групп с одинаковым мышлением.

Исследователи предложили изменить подход в образовании, заменив механическое запоминание и упражнения по чтению и письму на поддержку исследовательского обучения через открытия и творчество. Ученые утверждают, что эти рекомендации направлены на создание более гибкой системы образования, которая сможет развить разные способности и таланты учеников.

Ранее сообщалось, что ученые из Центра искусственного интеллекта GrapheneX-UTS при Технологическом университете Сиднея (UTS) разработали портативную неинвазивную систему, которая может расшифровывать мысли человека и превращать их в текст. Система искусственного интеллекта под названием DeWave, разработанная и обученная в университете, преобразовывает сигналы электроэнцефалографии в слова и предложения. Сейчас точность составляет около 40%, но исследователи говорят, что в будущем смогут увеличить этот показатель до 90%.