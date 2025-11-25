Россияне стали реже посещать кофейни

Россияне стали реже ходить в кофейни по сравнению с 2024 годом. При этом выручка в общепитах выросла на 10%. Это связано с увеличением среднего чека – он достиг более 400 рублей.

Спад посещаемости кофеен наблюдается второй год подряд. Основная причина – сокращение реальных доходов населения. Поэтому люди предпочитают покупать кофе в точках быстрого питания, также растет спрос на кофе в дрип-пакетах. Это связано с желанием получать качественный напиток без сложного процесса приготовления.

