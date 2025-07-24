Заммэра Ракова: центр переливания Гаврилова собрал более 6 тысяч литров крови за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр крови имени О. К. Гаврилова сотрудничает с крупными предприятиями, организациями и учебными заведениями, чтобы создавать удобные условия для сдачи крови, передает портал мэра и правительства Москвы.

С начала года было проведено 200 выездных акций, выполнено около 13 тысяч донаций и собрано почти 6 тысяч литров крови, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что таких результатов удалось достичь благодаря сотрудничеству с такими заведениями, как Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Российский университет медицины и многие других.

"Благодаря работе выездных бригад центра все желающие москвичи могут присоединиться к доброму делу и сдать кровь непосредственно на месте работы или учебы", – подчеркнула Ракова.

Основной целью Центра является создание комфортных и безопасных условий для доноров, а также повышение осведомленности населения о значимости донорства в жизни города и эффективной работе столичного здравоохранения.

Создание удобных условий для сдачи крови на рабочих местах и в учебных корпусах обеспечивает стабильные запасы и дает возможность своевременно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

Значительный вклад в развитие донорского движения внес также Московский машиностроительный завод "Авангард", Московский авиационный институт, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и другие. Самые активные доноры – студенты и сотрудники банков.

В прошлом году в Москве почти 107 тысяч человек стали донорами крови, при этом 40 тысяч человек сделали это впервые. Сергей Собянин рассказал, что кровь или ее компоненты за год сдали 241 тысячу раз. Она нужна различным пациентам, а при онкологических заболеваниях и нарушениях работы системы крови она требуется постоянно.

