Россияне могут бесплатно поставить отметку о группе крови в паспорте
В Госдуме напомнили, что каждый гражданин России может бесплатно сделать отметку о своей группе крови и резус-факторе в паспорте. Услуга предоставляется в рамках обязательного медицинского страхования и не требует дополнительных платежей или пошлин.
Поставить штамп можно на станциях переливания крови или в поликлиниках. Помимо паспорта, потребуется СНИЛС и при наличии документ донора.
Отметка о группе крови в паспорте позволяет медикам оперативно получать важную информацию о пациенте, что особенно актуально в экстренных ситуациях.
