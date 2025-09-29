Россияне могут бесплатно поставить отметку о группе крови в паспорте

В Госдуме напомнили, что каждый гражданин России может бесплатно сделать отметку о своей группе крови и резус-факторе в паспорте. Услуга предоставляется в рамках обязательного медицинского страхования и не требует дополнительных платежей или пошлин.

Поставить штамп можно на станциях переливания крови или в поликлиниках. Помимо паспорта, потребуется СНИЛС и при наличии документ донора.

Отметка о группе крови в паспорте позволяет медикам оперативно получать важную информацию о пациенте, что особенно актуально в экстренных ситуациях.

